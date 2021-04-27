В Киеве стафф без намордника загрыз маленькую собаку. Видео 18+

В Киеве на Оболони стаффордширский терьер насмерть загрыз маленькую собаку.

Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP.

На опубликованном видео видно, что хозяйка покусанного животного гонится за владельцем стаффа и в слезах пытается поговорить с ним.

Тем временем, хозяин собаки пил кофе и игнорировал просьбы женщины о разговоре. Примечательно, что свою собаку он даже не пытался остановить. И намордника на бойцовском псе также не было.

Отметим, что это уже не первый случай на Оболони, когда собака бойцовской породы загрызает других животных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля в Голосеевском районе столицы бешеная лисица покусала женщину. Через несколько дней труп животного нашли неподалеку от места ЧП, а пострадавшую отправили на лечение.