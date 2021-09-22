В Киеве BMW протаранил машину полиции: есть пострадавшие. Фото
В Киеве на Брест-Литовском шоссе BMW X5 протаранил полицейский автомобиль Skoda Rapid. В результате ДТП травмы получили водитель внедорожника и двое патрульных.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на выезде из столицы в сторону Житомира.
"Правоохранители разворачивались в разрешенном месте когда в бок служебного авто, со стороны пассажира, врезался BMW. Известно, что патрульные ехали на вызов. Предварительно у полицейской машины были включены проблесковые маячки. Дальше расследованием причин аварии скорее всего займется Государственное бюро расследований. К счастью, никто не погиб", – рассказал наш собеседник.
Как сообщил Telegram-канал Вартові Еспресо, пострадавших полицейских и водителя внедорожника госпитализировали в медучреждение.
Напомним, что в Святошинском районе столицы 20 сентября автомобиль Volkswagen сбил насмерть мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что неподалеку села Шамраевка Киевской области во вторник, 21 сентября, произошла авария с участием Hyundai IX35 и Volkswagen Рolo. В результате ДТП погибла женщина-водитель последнего авто.