В Киеве авто вылетело с дороги и протаранило ларек, пострадал продавец. Фото

Ночью в воскресенье, 31 октября, в Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. На улице Мечникова в Печерском районе столицы автомобиль BMW протаранил ларек, в котором продавали фастфуд.

В результате инцидента травмы получил ночной продавец точки. Об этом сообщили в Telegram-канале "DTP KIEV INFO" (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

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Легковушка по неизвестно причине съехала с проезжей части на тротуар, где и врезалась в киоск. Конструкция получила значительные повреждения, а сотрудника точки быстрого питания госпитализировали.

Предварительно известно, что водитель BMW в момент аварии не были в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. И он, и пассажиры транспортного средства не пострадали.

На месте происшествия работали патрульные, они оградили участок ДТП лентой. Также туда вызвали эвакуатор, чтобы убрать авто с дороги.

Все обстоятельства и причины аварии на данный момент устанавливают правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пассажир троллейбуса хотел сбежать от контролеров, так как не оплатил проезд. Он не увидел, что двери закрываются, и был зажат ими.