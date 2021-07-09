В Киеве 12-летний мальчик спас из огня двух детей. Фото

В Подольском районе Киева 8 июля 12-летний мальчик спас от огня своих двух меньших сестер. Пожар произошел на втором этаже многоэтажного дома, расположенного на улице Правды, 104.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице. Для тушения возгорания задействовали 4 спецмашины и 15 спасателей.

"По прибытию на место происшествия, бойцы установили, что на 2-м этаже горит балкон с распространением пламени на кухню. В квартире никого не было. Во время тушения пожара из соседних домов были выведены 5 человек на безопасное расстояние", – рассказали в пресс-службе.

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Спасатели добавили, что в момент возгорания в квартире находилось трое детей. Старший мальчик позвонил в службу спасения, а потом вывел двух меньших сестер 9-ти и 10-ти лет из квартиры. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара установят правоохранители.

Напомним, напомним, в Деснянском районе Киева в среду, 26 мая, 27-летний мужчина бросил в салон троллейбуса бутылку с зажигательной смесью. В результате ЧП пострадала пассажирка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве местные жители несколько раз фиксировали поджоги в единственном оставшемся участке заплавных лесов в городе. Локация расположена в Днепровском районе столицы.