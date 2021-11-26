В Киеве обрушился подвесной потолок на входе в одну из школ. Фото

В Дарницком районе Киева в пятницу, 26 ноября, в школе № 296, расположенной на улице Кошица, обрушился подвесной потолок на входе во внутренний дворик. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в дирекции учебного заведения. Инцидент случился около 4:00.

"Последствия обрушения потолка практически ликвидированы. Дети находятся в школе и учатся – они зашли в здание со стороны хозяйственного двора. Пострадавших нет – это главное", – подчеркнули в дирекции.

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Там уточнили, что вопрос относительно ремонта подвесного потолка будет решаться в дальнейшем.

Как сообщил Telegram-канал Дарниця Live, в этом месте, где произошло ЧП, часто проходят дети с родителями.

"Или родные ожидают малышей из школы – именно в этом месте", – говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева на улице Саксаганского, 147/5, в историческом здании, которому 120 лет, обвалился потолок. Жительница квартиры, где это произошло, получила травму головы. Якобы из-за того, что в жилище этажом выше проводились ремонтные работы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице произошло обрушение пола в доме по улице Бульварно-Кудрявской, 45б. В результате происшествия пострадал мужчина.