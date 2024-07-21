На Киевщине в пруду утонула женщина: у нее осталось трое детей

В конце этой недели на пруду в Буче (Киевская область) утонула 40-летняя женщина. Ее тело спасатели подняли 19 июля около трех часов дня.

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Об этом сообщает ГСЧС. На месте работали семь человек личного состава и 1 единица техники.

По данным местных пабликов, женщина не смогла доплыть до берега и пошла ко дну. Она была местной жительницей. У погибшей остались трое детей.

Обстоятельства происшествия и данные устанавливают правоохранители.

Как сообщил в эфире телемарафона специалист отдела организации работы информационно-коммуникационной системы и контроля за объектами повышенной опасности Управления обеспечения оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Максим Береговенко, с июня 2024 года, когда в Украине начался купальный сезон, на воде погибли 432 человека, среди них 63 ребенка

"С начала купального сезона, который начался в июне, к сожалению, наблюдается неутешительный рост числа погибших на водных объектах. За это время погибли уже 432 человека, из которых 63 ребенка", – рассказал он.

Напомним, что только за сутки, 16 июля, в Киеве на водоемах Днепровского и Деснянского районов погибли три человека. Обстоятельства этих трагических случаев будут устанавливаться правоохранителями.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Дудари Киевской области во время отдыха у пруда утонул четырехлетний ребенок. К сожалению, в течение 13-14 июля на водных объектах региона погибли 6 человек.

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