В Карпатах погиб киевлянин: тело обнаружила группа туристов. Подробности

На Черногорском хребте, в районе горы Ребра (на границе Закарпатья и Прикарпатья), группа туристов обнаружила тело киевлянина. Погибшего с гор спустили спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатской области. Что послужило причиной смерти мужчины и обстоятельства происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, к ним поступило сообщение от коллег из Ивано-Франковской области о том, что группа туристов, двигаясь по Черногорскому хребту в районе горы Ребра, наткнулась на тело мужчины.

"Горные поисково-спасательные отделения пгт Ясиня и села Выдричка вместе с полицией отправились к месту обнаружения. Добравшись туда, полицейские провели оперативно-следственные мероприятия и после этого горные спасатели транспортировали погибшего в морг города Рахов. Им оказался киевлянин 1970 года рождения", – рассказали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, мужчина пытался бежать из Украины в Румынию, однако шесть дней бродил в Карпатах, где столкнулся со снежным препятствием и встретил диких зверей, в том числе карпатскую рысь. Спасли "туриста" пограничники.

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