В Ирпене оккупанты сожгли сотни Библий, а часть порвали. Фото

В Ирпене Киевской области российские оккупанты сожгли сотни Библий. Часть книг солдаты страны агрессора порвали и разбросали на улице.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала Татьяна Козицкая. У врага вообще нет ничего святого.

"Город Ирпень. Сожженные Библий ордой. Что взять с сатанистов. А русские лже-пастыри благословляют этих бесов на такое. Бесовские слуги, а не слуги Божьи эти люди", – написала пользователь соцсети.

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На опубликованном снимке можно увидеть пепелище, которое осталось от сожженных Библий, а рядом десятки порванных книг.

Напомним, российские военные во время оккупации Гостомеля Киевской области жили в помещении одной из стоматологических клиник. Оккупанты уничтожили все оборудование, а также справляли нужду прямо в комнатах, где ночевали.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты уничтожили огромное количество документов и архивов на Чернобыльской атомной электростанции. Большая часть материалов собиралась десятилетиями.