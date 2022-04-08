Оккупанты в Чернобыле уничтожили документы и архивы, которые собирались десятилетиями: их выбросили в мусорку. Фото

Российские оккупанты уничтожили огромное количество документов и архивов на Чернобыльской атомной электростанции. Большая часть материалов собиралась десятилетиями.

Захватчики выбросили документы из ЧАЭС на мусорку. Об этом в Facebook сообщил глава общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сирота показал на фото, что в мусорке оказались папки с документами, письма и обращения, которых хранились в Чернобыле. По его словам, все эти документы собирались десятилетиями.

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"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. Те, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила на помойку. Надеюсь, что пост пройдет цензуру Страхолеского интернета, которого скорее нет, чем есть", – написал Сирота.

Напомним, российские оккупанты захватили ЧАЭС еще 24 февраля. Они взяли в заложники персонал станции, снимали постановочные ролики о "раздаче гуманитарки". Также враги обесточили ЧАЭС, поставив Европу под радиоактивную угрозу. Однако сейчас ЧАЭС вновь находится под контролем Украины.

В МАГАТЭ с первых дней забили тревогу из-за захвата ЧАЭС оккупантами и призвали РФ выполнять Устав ООН, однако Россия все призывы игнорировала. На ЧАЭС приехали представители "Росатома", которые заявили, что отныне это собственность РФ.

Примечательно, что после отхода российских оккупантов из Чернобыльской зоны на зараженной радиацией территории осталась уничтоженная военная техника, разрушенные дороги, мосты, мины, неразорвавшиеся ракеты и другие боеприпасы. Известно, что есть потери среди персонала предприятий зоны отчуждения, точное количество устанавливается.