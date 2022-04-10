В Ирпене оккупанты ели из казанка для собак и пили ворованный алкоголь. Видео

В Ирпене Киевской области российские оккупанты оставили после себя в квартире местных жителей кучи мусора. При этом солдаты страны-агрессора вместо посуды использовали казанок для приготовления собачьей еды.

Об этом сообщили в социальных сетях. Кроме того, противник разграбил жилища украинцев (чтобы посмотреть видео, проскролльте док конца страницы).

"Ирпень, вот что оставили после себя орки в чужой квартире – мусор, грязь", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что оккупанты превратили некогда чистую квартиру в мусоросборник. При этом русские пили украденный в магазинах и домах жителей города алкоголь, а вместо посуды использовали казанок для приготовления собачьей еды.

Видео дня

Напомним, российские военные во время оккупации Гостомеля Киевской области жили в помещении одной из стоматологических клиник. Оккупанты уничтожили все оборудование, а также ходили в туалет в комнатах, где ночевали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в подвале одной из школ освобожденной Бучи Киевской области обнаружили место, где ночевали российские оккупанты. Враг оставил после себя кучи мусора и фекалий.