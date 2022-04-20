В Ирпене обнаружили сверхмощную авиабомбу: названа дата и место обезвреживания

В Ирпене Киевской области около 16:00 будут обезвреживать авиабомбу. Боеприпас российских оккупантов невозможно вывезти, поэтому пиротехнические работы будут проводиться на месте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Маркушин. О том, когда будут работать спасатели сообщат через громкоговорители, которые установлены на автомобилях Муниципальной варты.

"Срочно! Важное сообщение! В Ирпене, в районе военного госпиталя, обнаружена мощная авиационная бомба. Увезти ее невозможно. Около 16:00 часов саперы будут ее обезвреживать. Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас по микрорайону будет проезжать автомобиль Муниципальной варты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня", – сообщил Маркушин.

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Напомним, в Ирпене Киевской области продолжаются работы по восстановлению объектов жизнеобеспечения города. В частности, спасателям и коммунальным службам помогают волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили.