В ход пошли Sup-доски: в сети показали последствия подтопления левого берега Киева и Киевщины. Фото, видео

Киев в четверг, 13 апреля, продолжает подтапливать прибрежную часть города. В частности, вода залила прогулочную дорогу на Никольской слободке (левый берег), а также, в результате прорыва дамбы, затопило село в Киевской области.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В столице и области объявлен II уровень опасности, оранжевый (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве из-за сильных дождей за последние несколько дней значительно поднялся уровень воды в Днепре. В результате были топлены некоторые прибрежные районы, в том числе набережная на Никольской слободке (левый берег). В связи с этим некоторые киевляне переходят на альтернативный вид транспорта", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что некоторые киевляне уже открыли сезон плавания на специальных досках для Sup-серфинга. Кроме того, дикие утки, пользуясь подъемом воды в Днепре, подплыли к берегу в поисках пищи.

Со своей стороны глава полиции Киевщины Андрей Небытов добавил, что стихия уже проявила себя в Вышгородском районе области. Так, в поселке Иванков в результате продолжительных дождей размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит мимо жилых улиц. Водой размыло и подтопило две улицы.

"Полицейские и ГСЧС всячески способствуют местным жителям преодолеть беду, работают соответствующие службы по очистке водоотводных каналов. Уровень воды постепенно снижается", – уточнил Небытов.

В Украинском гидрометцентре предупредили о дальнейшем подтоплении территории столицы и Киевщины.

"13-14 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий и начальное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде. ІІ уровень опасности – оранжевый", – рассказали синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 13 апреля, в результате подъема воды в реке Днепр, затопило набережную в районе Подола.

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