В элитном отеле обокрали экс-начальника криминальной полиции Киева: что пропало

В Шевченковском районе Киева жертвой преступника стал бывший заместитель начальника полиции Киева – начальник криминального блока Герман Приступа. Вором оказался иностранец в розыске.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло в фитнес-клубе пятизвездочного Premier Palace Hotel, расположенного на бульваре Тараса Шевченко. "Приступа является фанатом здорового образа жизни и давно посещает этот клуб", – утверждает наш собеседник.

В оздоровительный комплекс Premier Palace Wellness Club входят VIP-сауна, финская сауна, турецкая баня, солярий, тренажерный зал с современным оборудованием, зал для аэробики и массажные кабинеты, а также бассейн под стеклянным куполом.

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По словам источника, кража произошла в раздевалке – из шкафчика, в котором клиент клуба оставил свои вещи: "Когда бывший начальник криминальной полиции столицы после тренировки открыл его, то заметил, что исчезли 27 тысяч гривен".

Очень быстро сотрудники Шевченковского управления полиции, которое в 2015-2019 гг. возглавлял Приступа, задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний гражданин Беларуси, который с 2019 года нелегально находится на территории нашей страны.

Он уже дважды попадался за кражи. "Причем в Харькове совершил преступление также в фитнес-центре. Суд его выпустил под залог в 50 тысяч гривен, а потом беларус пропал – есть решение о его принудительном приводе. И вот вор объявился в столице", – добавил источник.

В декабре 2015 года Герман Приступа был переведен из Донецкой области в Киев и возглавил Шевченковское управление полиции. В июле 2019 г. стал заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве, также руководил управлением криминальной полиции столицы.

В сентябре 2021 года уволился вслед за своим начальником – Андреем Крищенко. Оба они прославились благодаря тому, что с 11 до 14 апреля 2014 защищали здание Горловского УВД от сепаратистов. После захвата здания тогда еще милиции Крищенко и Приступа сорвали флаг "ДНР" и снова подняли флаг Украины – за это их жестоко избили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева жертвой вооруженных грабителей стали клиенты оптового пункта обмена валют. Преступники открыли по ним огонь на поражение. А в Днепровском районе возле фитнес-клуба Sport Life мошенники кинули семейную пару на 1 млн 350 тысяч гривен.