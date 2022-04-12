В Буче оккупанты убили двоих детей и их мать: супруг погибшей рассказал подробности трагедии

В Буче Киевской области солдаты российской армии расстреляли автомобиль, в котором находилась семейная пара с детьми. В результате погибли женщина и двое малышей, а мужчина получил серьезное ранение.

Об этом сообщил Укринформ. В дальнейшем мужчина смог выехать в безопасное место (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"6 числа мы с друзьями и братом собирались уезжать из Бучи. Мы выехали из дома, когда напротив нас остановилась БМП. Я остановил автомобиль, соседи тоже – и сразу же начался обстрел. Дети и жена погибли мгновенно. Старшему было 10, младшему – 5 лет. Автомобиль загорелся, я получил ранение. Выполз из автомобиля на тропинку и спрятался за дерево. Два автомобиля военных поравнялись, солдаты переговорили о чем-то и разъехались", – рассказал мужчина.

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По его словам, окна авто не были затонированы и оккупанты могли увидеть, кто находился в машине.

Напомним, в Бузовой Киевской области была обнаружена братская могила с десятками погибших людей. Также убитых складывали около автозаправок между селами Мила и Мрия, где были расстреляны десятки автомобилей с гражданскими людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, на автодороге вблизи села Гавронщина Киевской области во время зачистки территории правоохранители обнаружили расстрелянный оккупантами легковой автомобиль. Как оказалось, в результате атаки врага погибли три женщины и двое детей.