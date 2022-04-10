В Бузовой на Киевщине нашли братскую могилу с телами мирных жителей

Возле автозаправке между селами Милый и Мечта Киево-Святошинского района под Киевом была обнаружена братская могила с десятками погибших людей. Оккупанты, временно получившие контроль над местностью, творили настоящие зверства и расстреляли с десяток гражданских автомобилей.

Кроме того рашисты совершали и прямые обстрелы квартир, во время одного из них произошло прямое попадание в хозяина. Ужасные подробности об оккупации рассказал председатель Дмитриевской общины Тарас Дидыч в эфире телемарафона Разом Ua.

"Были и факты удивительного выживания. Наш житель Дмитровки ехал, БПМ расстрелял его машину, при чем стреляли и ждали, чтобы машина загорелась… Он сумел выползти из нее, добраться до амбулатории… врачи изъяли пулю, и он после этого через три дня приехал на работу, работал на экскаваторе, восстанавливал водоснабжение в деревне", – поделился чиновник.

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Также Дидык отметил, что после освобождения общины ВСУ районная администрация делает все возможное, чтобы восстановить жизнь в прежде оккупированных селах. Здесь проводят работы по восстановлению всех коммунальных систем, включая газо-, тепло- и энергоснабжение.

Как сообщал OBOZREVATEL, взорванный перед наступлением российских захватчиков мост в Ирпени временно заменили насыпью. Также экстренные спецслужбы обещают восстановление сообщение из других населенных пунктов с Киевом в течение ближайших недель.