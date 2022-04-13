В Буче нашли убитым местного журналиста Зореслава Замойского

В Буче Киевской области обнаружили тело местного журналиста Зореслава Замойского. По предварительной информации его убили.

Об этом сообщило издание Big Kyiv. Последнюю запись на своей странице в социальной сети погибший сделал 4 марта.

"Зореслав работал журналистом интернет-ресурса "Информационный портал" и ресурса "Громада Приірпення". Известно, что его тело с признаками насильственной смерти нашли на улице Богдана Хмельницкого", – сообщило издание.

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В последнем сообщении в социальной сети Facebook журналист написал, что из-за скачка электроэнергии в его доме перегорели все электроприборы.

"Завтра может случиться так, что не будет ни Интернета, ни связи. Может и надолго. Как говорится, живём по обстоятельствам", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 48 дней войны российские фашисты убили в Украине 20 журналистов. Среди жертв есть также представители иностранных средств массовой информации.