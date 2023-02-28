В Борисполе в результате взрыва была разрушена котельная. Фото и видео

В Борисполе в Киевской области в понедельник, 27 февраля, произошел взрыв. В результате происшествия была разрушена котельная.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины ЧП установят правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, информация о взрыве на улице Броварской города Борисполь к ним поступила 27 февраля в 17:56.

"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что произошел взрыв в котельной без последующего горения. В результате были разрушены крыша и стена здания. Погибших и пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе.

Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

Напомним, в Дарницком районе Киева в четверг, 9 февраля произошел взрыв на территории бывшего завода. В результате взрыва было разрушено одноэтажное складское помещение, на площади 500 кв. м произошел пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Здвижовка Киевской области в воскресенье, 26 февраля, произошел взрыв газа в частном доме, почти полностью уничтожившем здание. В результате один человек получил ожоги и был госпитализирован.

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