В Борисполе на Киевщине сошел с рельсов грузовой поезд, движение транспорта ограничено. Фото

В Киевской области вечером в среду, 1 марта, произошло ЧП. На железной дороге в Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд.

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Об этом сообщил городской голова Владимир Борисенко. Отмечается, что движение транспорта на этом участке ограничено (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, авария случилась прямо на переезде по улице Привокзальная. Теперь движение со стороны вокзала будет ограничено до утра 2 марта.

"Выбирайте альтернативные пути движения", – говорится в сообщении.

На фото видно, что поезд сошел с рельсов как раз на участке шлагбаума.

Патрульная полиция Борисполя также подтвердила информацию об аварии. Согласно информации правоохранителей, поезд сошел с колеи около 20:00 на улице Привокзальной, 38: одна колесная пара находится за пределами колеи, вагоны пустые, опрокидывание не допущено.

На месте происшествия уже работают работники железной дороги. Патрульные регулируют дорожное движение.

"Водители, планируйте маршрут своих поездок с учетом этой информации", – отметили в полиции, добавив карту объезда.

Причины аварии пока неизвестны.

Отметим, совсем недавно, 19 февраля, подобная авария случилась в Волынской области. Там с рельсов сошел поезд Киев – Варшава. Инцидент произошел в районе железнодорожного моста через реку Турия.

Поезд в этот момент двигался в направлении Польши. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину утром 10 февраля по меньшей мере 8 поездов приехали на конечные станции с опозданием. Причиной этого стало обесточивание отдельных участков.

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