В Богдановке на могиле убитых оккупантами украинцев установили автомобильный номер: ищут их родных. Фото

В Богдановке Киевской области российские оккупанты расстреляли мирных жителей, а потом сожгли их тела. На могиле погибших, чтобы она не потерялась, установили автомобильный номер.

Об этом сообщили в социальных сетях. Все факты военных преступлений солдат страны-оккупанты документируются.

"Номерной знак машины над могилой в надежде, что родственники когда-нибудь смогут их найти. Российские нацисты убили мирных людей, которые просто проезжали мимо. Затем, заметая следы, оккупанты сожгли тела. Богдановка", – говорится в сообщении.

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Напомним, в поселке Бузовая Киевской области была обнаружена братская могила с десятками погибших людей. Также убитых складывали около автозаправок между селами Мила и Мрия, где были расстреляны десятки автомобилей с гражданскими людьми.

На автодороге вблизи села Гавронщина Киевской области во время зачистки территории правоохранители обнаружили расстрелянный оккупантами легковой автомобиль. Как оказалось, в результате атаки врага погибли три женщины и двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области российские оккупанты застрелили мужчину на территории детского садика. В помещении все еще остались следы крови погибшего.