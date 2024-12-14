Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киева Константин Каминский. Фото

Во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киева Константин Каминский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в Харьковской области.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Вечная память и слава Герою!

"Герой на щите. 14 декабря Деснянский район будет прощаться с настоящим героем – Константином Каминским, 2001 года рождения", – говорится в сообщении.

Защитник Украины учился в СШ №313, а затем в Межрегиональном высшем профессиональном училище автотранспорта и строительной механизации. Был студентом университета информационно-коммуникационных технологий. Занимался дзюдо, боевым самбо.

После начала полномасштабного вторжения записался в добровольцы в подразделение Территориальной обороны. После боев в Серебрянском лесу воин был награжден "Золотым крестом". Выполняя боевое задание, погиб возле Волчанска Чугуевского района Харьковской области.

"Его отвага, сила духа и патриотизм стали примером для всех, кто его знал. Костя был не только на отличном счете в учебе, но и в жизни: честный, откровенный, всегда готовый прийти на помощь, не ища славы или похвалы. Он стал героем, даже не став старше. Гибель Константина – это боль, которая не утихнет. Это большая потеря для его родных, друзей и всей страны. Но память о нем, его подвиг и жертвенность будут жить вечно в наших сердцах", – добавили в Межрегиональном ВПУ, где учился Герой.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Виталий Колосок. Жизнь украинского воина оборвалась 4 декабря.

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