Герои уходят в вечность: на фронте погиб военный из Киевщины Виталий Колосок. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Виталий Колосок. Жизнь украинского воина оборвалась 4 декабря.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Герои уходят в вечность... Солдат Виталий Колосок, стрелок-номер обслуживания аэромобильного отделения аэромобильного взвода аэромобильной роты аэромобильного батальона. Погиб 4 декабря 2024 в бою за Украину, ее свободу и независимость, во время выполнения боевого задания в районе н.п. Курахово Покровского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в четверг, 12 декабря, в 09:50 в Броварах у дома по улице Петра Могилы,18. На Майдане Свободы в 10.30. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее Славы (улица Олега Оникиенко, 136), в Броварах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Дмитрий Тучков. Сердце защитника Украины остановилось 3 декабря.

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