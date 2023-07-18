У грузовика оторвало кузов, а легковушка протаранила столб: в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП. Видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 18 июля, произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП оба автомобиля выехали на обочину и столкнулись с электроопорой и рекламным щитом.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины аварии установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Авария произошла около 6:00 на Столичном шоссе. Предварительно было установлено, что грузовик "ГАЗ" ехал по главной дороге, когда в какой-то момент его сзади ударил автомобиль KIA. В результате столкновения обе машины выехали на обочину и протаранили электроопору и рекламный щит", – рассказали в полиции.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован, а водителю "ГАЗ" медицинскую помощь оказали на месте аварии – от госпитализации он отказался. На месте работают правоохранители.

Судя по опубликованному в соцсети видео, обе машины получили существенные механические повреждения, в частности, у грузовика оторвало кузов, на этой части дороги образовалась пробка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 14 июля, грузовик DAF, перевозивший хлеб, протаранил бетонный столб. В результате ДТП водителя машины зажало в кабине между сиденьем и приборной панелью.

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