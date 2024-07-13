Третий за день на Оболони: в Киеве произошел пожар в многоэтажке. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева в субботу произошел пожар в квартире на 13 этаже жилого дома. Событие произошло в переулке Балтийском.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания установят правоохранители.

"13 июля в 13:16 поступило сообщение о пожаре на Балтийском переулке. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 13 этаже, с распространением пламени в комнату. В 14:02 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе.

Стоит добавить, что этот пожар уже третий, который произошел в Оболонском районе Киева с начала суток. Ранее, по предварительной информации, из-за замыкания бытовых приборов спасатели выезжали тушить огонь в многоэтажных домах на улицах Александра Архипенко и Полярной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовой смеси из баллона и возник пожар. В результате опеки получила владелица жилья.

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