Трагедия у укрытия: полиция сообщила о подозрении четверым задержанным

В Киеве после гибели людей у укрытия правоохранители задержали четырех человек. Речь идет о первой заместительнице Деснянской районной государственной администрации, директоре больницы, заместителе директора по техническим вопросам и охраннике больницы. Теперь фигурантам инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия и оставление в опасности, повлекшее смерть лиц.

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Об этом сообщает полиция Киева. Отмечается, следователи полиции Киева задокументировали факт недопуска жителей в укрытие, в результате чего во время обстрела столицы погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

"Полицейские опросили очевидцев, потерпевших и персонал медучреждения. На месте происшествия следователи изъяли служебную документацию, а также нашли ключи, которыми можно было открыть укрытие с обеих сторон. В дальнейшем правоохранители зашли в бомбоубежище и убедились, что входная дверь действительно была закрыта", – заявили в полиции.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины следователи задержали четырех человек. Среди них – первая заместительница Деснянской районной государственной администрации, директор больницы, заместитель директора по техническим вопросам и охранник медучреждения.

"Киевские следователи по согласованию с Деснянской окружной прокуратурой сообщили всем четырем задержанным подозрения в совершении уголовных правонарушений. Первую заместитель главы Деснянской районной государственной администрации, директора больницы и его заместителя по техническим вопросам полицейские обоснованно подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. А охраннику больницы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности, повлекшее смерть лица или другие тяжкие последствия", – сказано в сообщении.

В полиции отметили, что преступление государства-террориста Служба безопасности Украины расследует по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

Сейчас продолжаются досудебные расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь через несколько минут. Силы ПВО сбили враждебные цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.

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