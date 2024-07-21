Тело парня, сорвавшегося с канатной переправы по Днепру в Киеве, не нашли: поиски продолжатся утром

В Киеве спасатели не нашли тело парня, который, вероятно, упал в Днепр из-за обрыва канатной дороги у Пешеходного моста. По состоянию на 21:25 21 июля было обследовано 8 тысяч кв. м дна реки путем погружений и еще 12 тысяч кв. м с помощью эхолота.

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На сегодня поисково-спасательные работы завершены, их продолжат завтра. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Спасатели подчеркнули, что продолжат поиски пропавшего человека в понедельник по согласованию с Национальной полицией.

По состоянию на 21:25 поисково-спасательные работы завершены. Тело, вероятно, парня 2004 года рождения, не найдено. Водолазно-спасательным отделением ГСЧС было обследовано 8 тысяч кв. м дна реки во время погружений, а также 12 тысяч кв. м с помощью эхолота", – говорится в сообщении.

Ранее в КГГА подтвердили, что во время обрыва троса на аттракционе находился парень в возрасте ориентировочно до 30 лет.

В Главном управлении Нацполиции в Киевской области также сообщили, что на аттракционе находился 20-летний парень. По факту происшествия следователи Печерского управления полиции возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– нарушение правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей – ч. 2. ст. 272 УК Украины;

– служебная халатность, повлекшая гибель человека, – ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 21 июля, в Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку. В КГГА подчеркнули, что потребуют от правоохранителей расследования ситуации, а также деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион.

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