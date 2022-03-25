Танки оккупантов стреляли по людям и в жилые дома: очевидцы о зверствах врага на Киевщине. Видео

В селе Шевченково Киевской области танки страны-агрессора специально стреляли в жилые дома и людей. В первые дни оккупанты просто убивали гражданских, в частности в упор расстреляли мужчину и женщину, которые были в машине.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Кроме того, противник мародерствовал и разрушал магазины, заезжая внутрь на бронетехнике (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"8 марта орки прорвались на танках и начали стрелять по блок постам, домам и людям, которые пытались скрыться. В селе ни одного целого магазина не осталось, оккупанты заезжали туда прямо на БТРах. Местных супругов безжалостно расстреляли через лобовое стекло (машины – Ред.)", – рассказали очевидцы.

Видео дня

Напомним, в Киевской области Вооруженные силы Украины и бойцы теробороны в ночь на 25 марта уничтожили 12 танков и более 10 единиц бронетехники страны-агрессора. Кроме того, погибло более 300 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченково Киевской области оккупанты выгнали людей из домов, а также начали мародерствовать. Кроме того, враг издевался над группой местных жителей, отправив на улицу их в одном белье.

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