На Киевщине ВСУ и тероборона за ночь уничтожили 12 танков врага и более 300 оккупантов. Видео

В Киевской области Вооруженные силы Украины и бойцы теробороны за ночь уничтожили 12 танков и более 10 единиц бронетехники страны-агрессора. Кроме того, погибло более 300 оккупантов.

Об этом во время телемарафона сообщил глава теробороны Киевщины Игорь Сабий. По его словам, украинские защитники также захватили трофеи, которые будут помогать бороться с врагом (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ночь на Киевщине и вообще сутки (24 марта – Ред.) прошли очень горячо – с одной стороны очень активно контратакуют наши Вооруженные силы и подразделения теробороны. Только за ночь было уничтожено 12 танков оккупантов, более 10 единиц бронированной техники. В целом за сутки уничтожено более 300 оккупантов. Вчера было освобождено село Лукьяновка Барышевской ОТО. Там, в частности, было 200 врагов – 40 из них остались в земле. Было уничтожено 9 БМП, три танка, а один танк – захватили, который теперь будет служить нам", – подчеркнул Сабий

Видео дня

Напомним, бойцы Сил территориальной обороны Киева ликвидировали еще десятки военных путинской армии. Многие их сослуживцы, испугавшись, разбежались по местным лесам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из села Мощун Киевской области. Населенный пункт неделю назад был местом тяжелых боев, ведь он входит в так называемое Гостомельское направление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!