Тело сильно покалечено: во Львове неисправный лифт убил мать двоих детей

Во Львове произошла страшная трагедия. 7 апреля в многоэтажном доме по улице Мазепы, 13 а лифт смертельно травмировал мать двоих детей. Покалеченное тело женщины обнаружил лифтер, который приехал на вызов. В полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

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"Картина ужасная"

Страшная трагедия произошла в многоэтажном жилом доме по улице Мазепы 13 а во Львове.

7 апреля в 12 часов дня 47-летняя Ирина Семенюк возвращалась домой. Она жила на шестом этаже. Женщина вызвала лифт и ступила в кабинку. Что произошло дальше, теперь предстоит установить следствию.

Но бездыханное тело женщины обнаружили уже в лифте на шестом этаже. Оно было сильно искалечено.

"Картина ужасная. У женщины повреждена нога и голова. Установлено, что лифт не падал, как писали об этом раньше. Он поднялся на шестой этаж. Сейчас открыто уголовное производство по ч.2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Назначены все необходимые экспертизы", – сказала нам спикер пресс-службы полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

Тело – в лифте, а сумка на первом этаже

Жильцы этого подъезда рассказывают, что лифт был давно неисправен. "Сколько дому лет, столько он тут и работает. Его уже не один раз ремонтировали, он часто выходил из строя. В последнее время у него часто просто не открывались двери, или открывались и тут же закрывались", – говорит одна из жительниц этого дома.

Глава ОСББ Юрий Кукуруза заверяет, что три года назад лифт проверяли, проводили экспертизу и ремонтировали.

Однако еще одна соседка рассказала, что в день гибели Ирины лифт ездил сам по себе. "Я сама уже много лет не езжу в этом лифте, потому что боюсь. Он давно неисправен. Мастера вызывают постоянно. И в тот день тоже мастер был, отремонтировал и ушел. А через некоторое время соседи с 1 по 3 этаж слышали ужасный крик. Снова приехал мастер, заглянул в шахту, там что-то капало. Он сказал, что это не машинное масло, а кровь. Потом вызвали полицию. Нам показывали фото тела, она была сильно покалечена", – говорит женщина.

Также известно, что сумка Ирины осталась лежать в коридоре на 1-м этаже дома. Люди предполагают, что сама сумка была на плече женщины, пристегнутая на ремешке.

"Вероятно, двери быстро закрылись и зажали ремень, а когда кабинка двинулась, то сумка оторвалась. Это же пару секунд – и все. А дальше уже, может быть, ремень затягивал ее, она пыталась вырваться, а потом он ее искалечил. Тут уже дело полиции разобраться", – продолжает соседка.

У Ирины Семенюк остались две дочери 10 и 12 лет – София и Катя. Ее муж умер несколько лет назад, поэтому детей она воспитывала сама. Ее родители тоже умерли.

"У нее никого не было из близких. Есть двоюродная сестра и кума – и все. Сейчас социальные службы решают, что будет с детьми", – говорит еще одна соседка погибшей.

Правда, у осиротевших девочек есть еще бабушка по линии отца.

Ирина работала в налоговой инспекции много лет, а потом перешла работать бухгалтером в фирму.

Кто хочет помочь детям, может перечислить деньги на карточку крестной одной из девочек Оксаны Шевчук: Приватбанк 5375 4114 2481 2068; Монобанк 5457 0822 7405 6436.

ЧП с лифтами во Львове случаются не первый раз. Так, в ноябре прошлого года в одном из ресторанов в центре города на сотрудника упал грузовой лифт, 39-летний мужчина погиб. В декабре 2017 года в одной из больниц 71-летняя лифтерша погибла, упав в шахту лифта.