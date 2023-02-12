В Киеве прохожие спасли ребенка, провалившегося под лед на Оболони. Фото

В Оболонском районе Киева в субботу, 11 февраля, на озере Белом под лед провалился мальчик. Ребенка из ледяной воды достали неравнодушные свидетели происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия едва не случилась недалеко от проспекта Владимира Ивасюка, 49Б.

Как рассказали спасатели, 11 февраля около 15.45 к ним обратились неравнодушные граждане, которые рассказали, что на озере Белом под лед провалился ребенок.

"К счастью, в то же время, еще до прибытия спасателей, свидетели достали мальчика, 2011 года рождения, из воды на берег. Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь и передали врачам", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что ребенка, с предварительным диагнозом переохлаждения, госпитализировали в медицинское учреждение.

"Уважаемые киевляне и гости столицы! Чтобы предотвратить несчастные случаи на водоемах в зимний период, не выходите на тонкий лед и предостережите от этого своих детей. Строго соблюдайте правила безопасности, когда вы находитесь на льду!" – призвали спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области в субботу, 11 февраля, под лед провалились двое мужчин. Одного из них удалось спасти, а другой, к сожалению, погиб.

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