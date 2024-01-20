Сотни спасенных и более 100 выездов на места вражеских обстрелов: киевские спасатели подвели итоги 2023 года

В Киеве в течение 2023 года бойцы ГСЧС ликвидировали 3584 пожара и 118 последствий вражеских обстрелов. Кроме того, было спасено 337 жизней, в том числе во время вражеских обстрелов и других ЧС.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы Сергей Кривошликов. Спасатели и дальше будут оперативно реагировать на любые вызовы.

"Непременно, 2023 год сделал нас сильнее. Мы спасали и поддерживали людей, ликвидировали пожары и последствия вражеских атак. Тем не менее, пытались нести свет: обучали детей и работников разных учреждений важным правилам, которые спасают жизнь. Спасибо за колоссальную поддержку наших партнеров и волонтеров. Ведь ваше дружеское плечо – часть нашей успешной работы в течение года. Совместно мы сумели справиться с трудностями и справиться с вызовами", – говорится в сообщении.

По его словам, в частности, спасатели в течение 2023 ликвидировали 3584 пожара. Бойцы ГСЧС спасли 337 жизней во время вражеских обстрелов, на водных объектах, ДТП и других чрезвычайных ситуациях. Кроме того, было ликвидировано 118 последствий вражеских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе столицы водолазы спасли мужчину из ледяной ловушки. В результате быстрого поднятия уровня воды на проливе, гражданин оказался отрезанным от суши и чтобы не утонуть залез на дерево.

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