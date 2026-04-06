На Киевщине пытался пустить под откос грузовой поезд: суд вынес приговор вражескому агенту. Подробности дела и фото

Суд вынес приговор российскому агенту, который пытался пустить под откос грузовой поезд "Укрзалізниці" в Киевской области. Злоумышленником оказался житель Черниговской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Преступник заинтересовал врага из-за своих прокремлевских комментариев в чатах Telegram-каналов.

Что известно

"По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один агент российской военной разведки (более известной как гру). СБУ разоблачила его в мае 2025 года на Киевщине, когда он пытался пустить под откос грузовой поезд", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, для совершения диверсии агент изготовил самодельные устройства, которые должны были вызвать сход с рельсов подвижного состава "Укрзалізниці". Злоумышленника заблаговременно разоблачили и задержали его по месту работы в столичном регионе Украины.

Как установило расследование, задание врага выполнял завербованный российским гру житель Черниговщины, который работал мастером по ремонту и обслуживанию лифтов в Киеве. В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

После вербовки агент получил задание от куратора из РФ на совершение диверсии для нарушения транспортной логистики Сил обороны. Необходимые для преступления устройства он самостоятельно изготовил в собственном гараже. Затем злоумышленник заложил их в тайник на кладбище возле места запланированной диверсии.

Впоследствии он достал "принадлежности" и установил его на железнодорожных путях. Сотрудники СБУ задокументировали его действия и заблаговременно демонтировали вражеское оборудование, а затем задержали агента. Во время обысков у него изъят смартфон, с которого он координировал свою подрывную деятельность с куратором от ГРУ РФ

