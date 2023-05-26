Смертельное ДТП на автодороге Киев – Знаменка: столкнулись легковушки Mazda и Honda. Фото

В Киевской области произошла смертельная авария на автодороге Киев – Знаменка. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля – Mazda и Honda.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов в Telegram. Трагедия произошла вечером четверга, 25 мая.

По его словам, на месте трагедии от полученных травм погибли двое 38-летних водителей.

Небитов также показал кадры с места смертельного ДТП. На фото видно, что, вероятно, удар был сильным – оба автомобиля получили значительные повреждения, превратившись фактически в груды металла.

"Призываю водителей быть внимательными на дороге. Соблюдать правила дорожного движения", – говорится в сообщении.

Напомним: в Оболонском районе Киева 24 мая произошла авария с участием двух легковушек марки Renough и Nissan. В результате ДТП два пассажира авто марки Nissan были госпитализированы с травмами.

А на Минском проспекте в столице произошла авария с участием двух легковушек и мотоцикла. Предварительно, в результате ДТП погиб водитель двухколесного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки на пешеходном переходе сбил двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали в больницу.

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