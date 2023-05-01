Синоптики предупредили о повышении уровня воды в Днепре на Киевщине: где подтопит территории

В столице и нескольких районах Киевской области 1-4 мая на реке Днепр ожидается подъем уровня воды в Днепре. Возможно частичное затопление низких приречных территорий.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. 1-4 мая на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий. А также частичное затопление низких приречных территорий", – предупредили синоптики.

Добавим, согласно сообщению пресс-службы КГВА, по состоянию на утро 1 мая в Киеве после двух дней незначительного подъема уровень половодья стабилизировался. Он остался на той же отметке, что и накануне – 9296 см (по Балтийской системе высот). Аварийные подтопления по столице не зафиксированы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации синоптиков, пик весеннего половодья в Киеве позади. Колебания уровня воды в реке Днепр еще могут происходить, однако фиксируется его постепенное уменьшение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!