Силы ПВО уничтожили десяток дронов, которыми Россия пыталась атаковать Киев

В ночь на 27 октября российская террористическая армия в очередной раз атаковала Киев ударными дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны вблизи столицы было уничтожено десяток БПЛА.

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В Киеве обошлось без пострадавших или разрушений. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В воздушном пространстве в направлении Киева силы и средства противовоздушной обороны обнаружили около десятка беспилотников. Все БПЛА были уничтожены в окрестностях города.

В столичной городской администрации отметили, что тактика, приемы нападения и цели противника остаются неизменными уже многие месяцы. Враг атакует преимущественно ночью, запуская БПЛА по городу с разных направлений и высоты. Также характерным является то, что оккупанты атакуют Киев единичными дронами, а не многочисленными группами.

"Целями остаются гражданская инфраструктура, объекты ПВО, и в первую очередь – постоянный, непрерывный террор гражданского населения, чтобы сломить нашу волю к сопротивлению", – сообщили в КГВА.

Напомним, российские войска в субботу, 26 октября, ударили по городу Константиновка в Донецкой области. В результате вражеского авиаудара погиб один человек. Ранения получили трое полицейских.

Как сообщал OBOZ.UA:

– войска РФ вечером в пятницу, 25 октября, попали "Шахедом" в многоэтажку в Соломенском районе Киева – повреждены квартиры на 17-м, 18-м, 19-м этажах. Пострадали пять человек, погибла девочка 14 лет.

– Кроме того, вечером оккупанты атаковали баллистическими ракетами Днепр. Погибли три человека, 14 местных жителей пострадали. Повреждено здание больницы и четыре дома.

– Также РФ нанесла удар по Киевщине с помощью дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки погибла женщина и пострадал ребенок, повреждены жилые дома.

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