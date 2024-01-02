Силы ПВО уничтожили более 10 'Кинжалов', более 60 крылатых ракет и все БПЛА, которыми враг атаковал Киев

Утром 2 января российская террористическая армия устроила массированный обстрел Киева. Силами противовоздушной обороны в столице было уничтожено более 60 крылатых ракет и более десятка гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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Кроме того, ночью защитники уничтожили все ударные дроны-камикадзе, которыми террористы атаковали столицу. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Воздушная тревога в Киеве суммарно продолжалась около 6 часов. Ночью враг атаковал столицу ударными дронами-камикадзе типа Shahed. После этого путинские террористы запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555 с полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме того, более десяти самолетов Миг-31К запустили по украинской столице аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все БПЛА и более 60 крылатых ракет.

Также защитники неба в столице уничтожили 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". При этом в КГВА отметили, что окончательную информацию о типе и количестве уничтоженных ракет предоставит командование Воздушных сил ВСУ.

Напомним, государство-террорист Россия утром 2 января подняла в небо 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществила пуски ракет по Украине, в частности "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но в основном с курсом на Киевщину, где в итоге произошли попадания и падения обломков. Кроме этого, под обстрелом находился Харьков.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в том числе и в Харькове. В результате обстрела один человек погиб, десятки получили ранения. В центре города зафиксировано несколько прилетов.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения государство-террорист РФ запустило против Украины более 7500 ракет. Речь идет обо всех типах: авиационных, зенитных, С-300, крылатых и баллистических.

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