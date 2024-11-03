Силы ПВО обезвредили все угрожавшие Киеву беспилотники: появились подробности

В ночь на 3 ноября российская террористическая армия совершила очередную атаку по Киеву с применением ударных дронов-камикадзе. Силами противовоздушной обороны все БПЛА, угрожавшие Киеву, были уничтожены.

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На столицу БПЛА заходили разными курсами и на очень малых высотах. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В течение ночи воздушная тревога в Киеве объявлялась дважды и суммарно продолжалась пять с половиной часов. Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице беспилотники.

В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах. В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети. В ряде зданий взрывной волной повреждено остекление окон. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Преступный террор мирного гражданского населения Киева Россией не прекращается. Сегодня вооруженные силы врага в очередной раз атаковали столицу Украины. Оружие террора то же самое – дроны. Они были запущены преимущественно с северо-восточного направления", – сообщили в КМВА.

Напомним, в Сумах "Шахед" попал в многоэтажку. Пострадали не менее пяти человек, среди них – беременная. В двух поврежденных многоэтажках горожане остались без света и газа.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия постепенно увеличивает количество воздушных атак по Украине. К сожалению, у РФ есть такая возможность, потому что производство смертоносного оружия агрессор не прекращает. Несмотря на санкции, оружейники оккупантов продолжают использовать западные компоненты.

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