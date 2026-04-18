Схватила собаку за шею и замахивалась: в Киеве полиция начала проверку из-за инцидента в груминг-салоне. Видео

В Киеве правоохранители начали проверку по факту возможного жестокого обращения с животным в груминг-салоне. Якобы работница заведения грубо держала маленькую собачку за шею во время процедур и замахивалась на нее.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница "al2enaaa" в соцсети Threads. Заявлений или сообщений об этом событии в правоохранительные органы ранее не поступало.

Что известно

"Я работала администратором в груминг-салоне и ушла не по собственному желанию. Причина проста – я не смогла молчать о вещах, которые видела собственными глазами. Во время работы я неоднократно замечала грубое обращение с собаками. После процедур их возвращали владельцам спокойно и с улыбкой, и никто даже не подозревал, что происходило до этого момента", – говорится в заметке.

На опубликованном видео можно увидеть, как работница заведения держит собаку за шею во время процедур. Животное пытается вырваться, лает, а в ответ женщина хватает пса обеими руками, а затем замахивается на него, после чего запись обрывается.

В свою очередь в пресс-службе полиции Киева сообщили, что уже начали проверку по данному факту. Правоохранители уточнили, что предварительно, заявлений или сообщений об указанном событии в полицию не поступало.

"Для проверки изложенных сведений и установления всех обстоятельств на место происшествия направлены сотрудники Соломенского управления полиции. Сейчас продолжается проверка. По ее результатам будет предоставлена правовая квалификация", – уточнили в пресс-службе.

