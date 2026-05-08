Шла по пути: на Киевщине под колесами электрички погибла пенсионерка. Подробности трагедии

В Обуховском районе Киевской области электричка сбила пожилую женщину, которая шла по железнодорожным путям. К сожалению, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от медика о том, что в селе Здоровка был смертельно травмирован человек. Полицейские предварительно установили, что вблизи станции Черкес электропоезд сообщением "Киев-Васильков" сбил 70-летнюю женщину, которая шла по железнодорожным путям.

"Машинист поезда применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако из-за значительной скорости, избежать трагедии не удалось. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

