'Шахед' долетел до Киева, в столице объявили воздушную тревогу

Ночью в субботу, 9 ноября, в Киеве была объявлена воздушная тревога. "Шахеды", которыми враг атаковал с севера и юга, долетели до столицы.

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Об угрозе для города сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. "Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!" – написал он.

В Воздушных силах ВСУ информировали, что "Шахед" на востоке Киевщины двигается курсом на Киев.

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Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 8 ноября, Россия совершила ракетную атаку на Киев и область. Из-за падения обломков сбитых вражеских целей есть повреждения и четверо пострадавших.

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