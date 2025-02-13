Сбывал трофейное оружие и боеприпасы: в Киеве полицейские разоблачили 'бизнесмена'. Подробности и фото

В Киеве правоохранители перекрыли канал сбыта трофейного оружия и боеприпасов. Организатором "бизнеса" оказался 41-летний местный житель.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, во время проведения отработки они получили информацию о 41-летнем жителе Киева, который наладил продажу трофейного и переделанного оружия.

"Покупателей фигурант находил через закрытые группы в мессенджерах и личные связи, тщательно проверяя потенциальных клиентов во избежание разоблачения со стороны правоохранителей. Для маскировки незаконной деятельности делец постоянно менял места передачи оружия и телефонные номера", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Кроме того, полицейские устанавливают каналы поставки оружия и патронов, а также лиц, которые могут быть причастны к незаконному бизнесу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сотрудники полиции и СБУ разоблачили военного и четырех его сообщников, вывозивших боевые "трофеи" с фронта. Злоумышленников задержали во время продажи оружия "клиенту".

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