С животными и безопасности: как жители Киева пережидают массированный обстрел России на станциях метро. Фото и видео

Страна-террорист РФ в понедельник, 26 августа, атаковала Украину с помощью ракет и дронов-камикадзе. Столичный метрополитен во время воздушной тревоги превратился в островки безопасности, куда пришли украинцы со своими любимцами.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Украинцев снова призвали не игнорировать сообщения об опасности.

В ночь с 25 на 26 августа страна-террорист РФ начала наносить удары по территории Украины. После объявления воздушной тревоги многие жители Киева отправились пережидать опасность в укрытие, в частности в метрополитене.

На станциях для граждан при необходимости работники подземки выдавали стулья, чтобы не стоять в течение всего времени. Стоит добавить, что украинцы не забывали о безопасности своих любимцев, держа их на руках и специальных переносках.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 августа в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские кафиры запустили ракеты на украинскую столицу, работало ПВО.

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