С вещами и животными: в Киеве из-за ракетных обстрелов многие спустились в метро. Фото

В пятницу, 13 декабря, страна-террорист РФ нанесла комбинированный удар по Украине с помощью ракет. Поэтому на станциях Киевского метрополитена собралось много людей, чтобы переждать опасность.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Утром в пятницу, 13 декабря, в Украине, в частности, в Киеве, объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередной террористической атаки со стороны России. Страна-агрессор подняла в воздух стратегические бомбардировщики.

Многие жители столицы решили переждать опасность в укрытиях, в том числе на станциях столичного метрополитена, из-за чего в подземке собралось много людей. Украинцы позаботились не только о своей безопасности, но и о своих домашних любимцах.

Следует добавить, что во время воздушной тревоги наземные станции не работают, из-за чего сообщение между правым и левым берегом города перекрыто. Поэтому на нескольких станциях зеленой ветки наблюдалось большое скопление пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-террорист Россия после ночной дроновой атаки утром 13 декабря нанесла по Украине и ракетные удары, в том числе баллистики. Вражеские цели были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, самолетов МиГ-31К и кораблей в Черном море.

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