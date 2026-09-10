С утра Киев подвергся атаке вражеских дронов: есть повреждения. Первые подробности

Страна-террористка Россия утром в четверг, 10 сентября, нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. В Голосеевском районе в результате падения БПЛА было повреждено здание.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Голосеевском районе в результате падения вражеского БПЛА повреждено нежилое здание. Пожара и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В течение среды, 9 сентября, страна-агрессор РФ продолжала атаковать Киевскую область. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, пострадали мирные жители.

Вечером в среду, 9 сентября, Хмельницкий оказался под атакой российского реактивного БПЛА. Действовали силы ПВО, в результате сбивания воздушной цели произошло падение обломков, после чего вспыхнул пожар на территории одного из рынков.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 149 БПЛА различных типов.

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