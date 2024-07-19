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С первых дней вторжения пошел защищать Украину: на фронте погиб военный из Киева Александр Маслюченко. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
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Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июля

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киева Александр Маслюченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 13 июля 2024 года, защищая Украину от врага, погиб Защитник Маслюченко Александр Сергеевич", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в Крыму 31 декабря 1986 года, там же окончил с отличием учебное заведение, получил специальность столяра. С 2001 года семья переехала на постоянное место жительства в Киев. С 2018 года родители Александра приобрели дом в селе Мотовиловка Фастовского района Киевщины.

С первых дней вторжения пошел защищать Украину: на фронте погиб военный из Киева Александр Маслюченко. Фото

С первых дней полномасштабного вторжения он отправился защищать Родину старшим водителем самоходного артиллерийского дивизиона, имел воинское звание сержанта.

Погиб Александр Маслюченко во время выполнения боевой задачи, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины. У Героя остались два сына и дочь, мать Алла Владимировна, отец Сергей Николаевич, сестричка Анна.

"Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души. Похоронят Героя на Байковом кладбище в Киеве", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Алексей Перхайло. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 июля.

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