С начала года в Киеве на водоемах погибли 12 человек

На водоемах Киева с начала 2023 года погибли 12 человек. К счастью, удалось спасти 7 граждан, из которых один – ребенок.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В этом году пляжный сезон в столице не открывали.

Как рассказали в ГСЧС, за 2023 год в столице погибли 12 граждан, 7 спасены, из них – один ребенок. За прошлый год в водоемах в Украине погибли 374 человека, из них – 24 ребенка. Спасены – 174, из них – 28 детей.

"В этом году в Киеве пляжный сезон закрыт, поэтому мы убедительно призываем людей соблюдать правила безопасности, если кто-то решил купаться в водоемах!", – призвали в пресс-службе.

Напомним, в Оболонском районе Киева в четверг, 25 мая, на озере Горащиха утонул мужчина. Тело погибшего обнаружили на глубине 8 метров. В Голосеевском районе столицы во вторник, 30 мая, спасатели обнаружили в озере на глубине 7 метров тело мужчины. Событие произошло возле улицы Ставковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в озере "Солнечное" обнаружили утопленника. Тело погибшего находилось на глубине 6 метров и в 35 метрах от берега.

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