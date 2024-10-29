Поврежден дом и уничтоженые огнем машины: последствия очередной атаки российской на Киев. Фоторепортаж

Утром вторника, 29 октября, страна-террорист РФ в очередной раз нанесла удар по Киеву с помощью беспилотников. В результате террористической атаки в Соломенском районе столицы, в частности, было повреждено многоэтажное здание и уничтожено около десяти авто.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К сожалению, есть пострадавшие.

Так, утром, 29 октября, около 5:00 мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке российского беспилотника на столицу. В результате падения обломков вражеского БПЛА был поврежден дом и произошло возгорание. Сюда оперативно прибыли спасатели, полицейские и медики – по состоянию на 8:45 было известно о шести пострадавших.

Кроме того, в результате вражеской атаки уничтожено около десяти автомобилей, припаркованных возле многоэтажки. А также повреждена газовая труба, несколько киосков и продуктовый магазин – его работники вынесли на улицу уцелевший товар и начали убирать помещение.

Также на месте уже начали работать коммунальщики – они убирают территории от обломков и помогают забивать фанерой окна, которые были выбиты взрывной волной. В дальнейшем стеклопакеты будут заменены.

Напомним, в ночь на 29 октября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, есть сбитые цели.

Как сообщал OBOZ.UA, российские кафиры ночью во вторник, 29 октября, снова нанесли по Харькову авиационный удар. Было попадание в Основянском районе, погибли две женщины и двое мужчин.

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