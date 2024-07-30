Россияне атаковали Киевщину баллистикой: сработала система ПВО

Поздно вечером во вторник, 30 июля, в Киевской области раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

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В Киевской городской государственной администрации сообщили о работе сил ПВО на Киевщине. Людей призывали быть в укрытиях.

"Информация о взрывах в Киеве или о работе сил и средств противовоздушной обороны на территории столицы не соответствуют действительности. Доверяйте исключительно надежным и компетентным источникам информации. В настоящее время продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой применения баллистического вооружения", – отметили в КГВА.

По данным мониторинговых каналов, предварительно, враг запустил баллистические ракеты с территории Воронежской области РФ.

"Очень предварительно в Киевской области в пригороде Киева и Белоцерковском районе два попадания баллистическими ракетами большой дальности", – пишут они.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины уничтожили все дроны-камикадзе типа Shahed, которые ночью 21 июля Россия запустила в сторону Киева. Разрушений и пострадавших в столице нет, в области – незначительные повреждения.

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