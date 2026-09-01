Россия ударила баллистикой по железнодорожному депо в Киеве, погибли шесть сотрудников УЗ: первые подробности

В ночь на 1 сентября Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В частности, враг обстрелял железнодорожное депо и другие объекты "Укрзалізниці".

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В результате вражеской атаки в Дарницком районе города погибли семь человек, шестеро из них – железнодорожники. Об этом сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский.

Враг бил по железной дороге в Киеве

Ночью во время баллистической атаки на столицу россияне нанесли прицельные удары по железнодорожному депо и другим объектам "Укрзалізниці" в Киеве.

"Балистический удар унес жизни 7 человек, из которых 6 – наши сотрудники. Один коллега находится в больнице с ранениями — рядом с ним наши люди, ему оказывается вся необходимая помощь. Десятки людей успели укрыться в убежищах, мы помогаем им прийти в себя", – написал глава правления УЗ.

На объектах, пораженных врагом, зафиксированы значительные разрушения.

"С ночи находимся здесь, на месте. Рядом – полностью разрушенный цех. Несколько возгораний еще ликвидируют спасатели. На двух участках закрывали движение, открыли… Но все это – ничто по сравнению с ужасной утратой коллег. Связываемся с близкими. Все рядом с ними, чтобы пройти через это чрезвычайно сложное время. Горькая до невозможности ночь", – отметил Перцовский.

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В ГСЧС тем временем сообщили, что число погибших в Киеве по состоянию на 07:47 достигло восьми человек. Семь жертв — в Дарницком районе, где в результате вражеских атак возникли пожары в двух местах. Еще один человек погиб в результате удара врага по нежилому зданию в Голосеевском районе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Киев и Борисполь подверглись ударам дронов, баллистических ракет и "Калибров". В столице есть погибшие и раненые, последствия атаки зафиксированы как минимум в трёх районах.

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