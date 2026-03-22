Российские дроны атаковали Киевскую область: повреждены 3 предприятия

В ночь на 22 марта российские оккупанты атаковали дронами Киевскую область. Под ударом оказалась Броварская громада.

Повреждены жилые дома и сооружения на территории трех предприятий, возник пожар. О последствиях атаки рассказал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

О первых последствиях ночных ударов врага Калашник рассказал около 2 часов ночи.

"Очередная ночная вражеская атака дронов на Киевщину. Под ударом — мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей. Последствия атаки фиксируем в Броварской громаде", – отмечал чиновник.

На момент сообщения было известно о повреждении зданий на территории трех предприятий.

На одном из них возник пожар, спасателям удалось достаточно быстро его локализовать.

"Также повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших. На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки", – писал ночью Калашник.

Он также в очередной раз призвал жителей Киевщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги .

"Это вопрос вашей безопасности и жизни. Берегите себя и своих близких", – подчеркнул начальник Киевской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 21 марта, оккупанты обстреляли село в Донецкой области: погибла женщина, среди раненых – подросток.

Также враг коварно ударил по детсаду на Сумщине и ударил по критической инфраструктуре Запорожья.

