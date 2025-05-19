РФ убила в Василькове молодую маму, закрывшую собой сына: ребенок ранен

В ночь на 18 мая в Василькове во время российской атаки погибла 27–летняя девушка, которая прикрыла собой сына. Ребенок выжил, но получил осколочное ранение в лицо – врачи борются за его зрение.

Видео дня

О трагедии сообщила Татьяна Савченко в местном сообществе "Васильков – лучший город". Погибшая – Анюта, дочь мужа Татьяны, 1997 года рождения. Ее жизнь оборвалась в результате прямого попадания обломков в дом, где находилась семья.

"Сегодня была страшная ночь для Василькова, самой страшной она оказалась и последней для Анюты - дочери моего мужа", – отметила женщина.

В момент взрыва Анюта бросилась прикрывать собой четырехлетнего сына Марка.

Именно благодаря этому мальчик остался жив.

Обломок, однако, задел ребенка – он попал в лицо. Сейчас мальчика лечат, медики делают все возможное, чтобы сохранить ему зрение.

В результате удара также пострадали сваты – родители мужа Татьяны. Они госпитализированы.

Напомним, в ночь на 18 мая российские войска атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеских ударов в Обуховском районе области есть погибшая, ранены четыре человека, в том числе ребенок. А на Фастовщине после ударов россиян вспыхнул пожар на комбикормовом заводе и в медцентре.

А утром 17 мая россияне с помощью дрона атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья Сумской области. Погибли девять человек, направлявшихся на эвакуацию, есть также раненые, часть из них - в тяжелом состоянии. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди погибших от целенаправленного российского террора - целая семья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!